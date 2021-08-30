В МИД РФ рассказали об охоте США на россиян в третьих странах

Соединённые Штаты Америки с 2008 года ведут настоящую охоту на россиян в третьих странах с целью их последующей экстрадиции в США. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

"С 2008 года известно уже более 50 подобных случаев, и, к сожалению, число таких случаев продолжает увеличиваться", — приводит слова Лукьянцева РИА "Новости".

Дипломат отметил, что, когда россияне оказываются в США, американские правоохранительные органы жёстко воздействуют на них, пытаются склонить к сотрудничеству со следствием и признанию вины, так как это позволит рассчитывать на смягчение наказания.

"В то же время многие наши соотечественники отказываются признавать вину, поскольку те обвинения, которые выдвигаются в их адрес, носят необоснованный характер", — подчеркнул Лукьянцев.

Представитель МИД РФ добавил, что против наших граждан применяются и другие методы воздействия, например отказ или несвоевременное предоставление медицинской помощи, даже если человек страдает тяжёлыми хроническими заболеваниями.