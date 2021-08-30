Две женщины пропали в лесу в Смирныховском районе Сахалинской области. К их поискам подключили вертолёт со спасателями.

Как сообщает kp.ru, 40-летняя Елена Егорова и 32-летняя Екатерина Галанина приехали в окрестности горы Вайда из посёлка Восток Поронайского района утром 25 августа на сбор ягод. В течение трёх дней их автомобиль стоял на просёлочной дороге и привлёк внимание очевидцев.