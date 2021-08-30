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Подключили вертолёт: На Сахалине ищут двух женщин, пропавших в лесу шесть дней назад

Утром 25 августа они прибыли в окрестности горы Вайда для сбора ягод.

30 августа, 02:10

Фото © ТАСС / Сергей Красноухов

Две женщины пропали в лесу в Смирныховском районе Сахалинской области. К их поискам подключили вертолёт со спасателями.

Как сообщает kp.ru, 40-летняя Елена Егорова и 32-летняя Екатерина Галанина приехали в окрестности горы Вайда из посёлка Восток Поронайского района утром 25 августа на сбор ягод. В течение трёх дней их автомобиль стоял на просёлочной дороге и привлёк внимание очевидцев.

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Спасатели, полицейские, кинологи, волонтёры и охотник исследовали 24 километра леса от места стоянки автомобиля, но результатов поиски не дали. Местные жители отмечают, что лесной массив, где пропали женщины, довольно сложный. Тем временем следователи возбудили уголовное дело о безвестном исчезновении женщин по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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