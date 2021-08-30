В США начали расследование после ракетного удара своего беспилотника по Кабулу

Американские военные занимаются расследованием ситуации вокруг ракетного удара по Кабулу и изучают сообщения о человеческих жертвах. Об этом заявило Центральное командование Вооружённых сил США.

"Нам известны сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате нашего удара по автомобилю, произведённого сегодня в Кабуле. Мы по-прежнему оцениваем результаты этого удара, который, как мы знаем, предотвратил неминуемую угрозу со стороны ИГИЛ* для аэропорта", — сказано в заявлении представителя Центрального командования США Билла Урбана.

Он добавил, что в Вашингтоне знают о последующих после удара беспилотника мощных взрывах. По словам Урбана, это говорит о наличии большого количества взрывчатки внутри машины.

В Центральном командовании ВС Штатов добавили, что будут "опечалены" любыми "потенциальными" случаями гибели невинных людей.

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