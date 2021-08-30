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В США начали расследование после ракетного удара своего беспилотника по Кабулу

В командовании ВС страны отметили, что будут "опечалены" любыми "потенциальными" случаями гибели невинных людей.

30 августа, 02:26
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Американские военные занимаются расследованием ситуации вокруг ракетного удара по Кабулу и изучают сообщения о человеческих жертвах. Об этом заявило Центральное командование Вооружённых сил США.

"Нам известны сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате нашего удара по автомобилю, произведённого сегодня в Кабуле. Мы по-прежнему оцениваем результаты этого удара, который, как мы знаем, предотвратил неминуемую угрозу со стороны ИГИЛ* для аэропорта", — сказано в заявлении представителя Центрального командования США Билла Урбана.

Он добавил, что в Вашингтоне знают о последующих после удара беспилотника мощных взрывах. По словам Урбана, это говорит о наличии большого количества взрывчатки внутри машины.

Сделка с ИГИЛ : Сколько бойцов "Исламского государства" находится в Афганистане, каковы их цели и кто ещё мог устроить теракты в Кабуле

Сделка с ИГИЛ : Сколько бойцов "Исламского государства" находится в Афганистане, каковы их цели и кто ещё мог устроить теракты в Кабуле

В Центральном командовании ВС Штатов добавили, что будут "опечалены" любыми "потенциальными" случаями гибели невинных людей.

Напомним, накануне в Пентагоне заявили, что США нанесли удар с беспилотника по автомобилю с взрывчаткой, с помощью которого боевики ИГИЛ намеревались совершить теракт. Ранее местные СМИ сообщали, что в результате удара погибло семь человек, в том числе несколько детей. "Талибан"* осудил американскую атаку, отметив, что США провели операцию на чужой земле и не уведомили о ней. Позднее телеканал CNN рассказал, что при ракетном ударе США в Кабуле погибло девять человек, все они были членами одной семьи.

Опубликовано видео с последствиями взрыва в Кабуле

Опубликовано видео с последствиями взрыва в Кабуле

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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