WSJ: КНДР, возможно, возобновила работу реактора по производству плутония

Северная Корея (КНДР), предположительно, возобновила работу ядерного реактора в Йонбёне для производства плутония, что может помочь стране в изготовлении ядерного оружия. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"С начала июля появились некоторые признаки, в том числе сброс охлаждающей воды, что указывает на работу реактора", — говорится в сообщении.

Специалисты полагают, что, вероятнее всего, реактор не функционировал с декабря 2018 года и вплоть до начала июля 2021-го. Кроме того, они отметили, что КНДР пользуется соседней с реактором лабораторией, чтобы отделить плутоний из отработавшего топлива, удалённого из реактора. По мнению экспертов МАГАТЭ, действия Пхеньяна "вызывают глубокую тревогу" и явным образом нарушают резолюции Совбеза ООН.