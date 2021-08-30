Решает сразу две проблемы: Зоозащитница назвала плюсы чипирования животных
По её словам, количество бездомных питомцев в стране увеличивается, среди них много как потерянных, так и выброшенных хозяевами.
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Чипирование домашних животных поможет владельцам почувствовать ответственность за своих питомцев. Такое мнение высказала директор Международного благотворительного фонда помощи животным "Дарящие надежду" Светлана Сафонова.
"Эта хорошая инициатива может помочь сойти с мёртвой точки: возможно, это поможет людям задуматься и почувствовать ответственность за тех животных, которыми они владеют", — приводит её слова радио Sputnik.
Сафонова добавила, что количество бездомных животных в нашей стране увеличивается, среди них много как потерянных, так и выброшенных хозяевами. А чипирование решает сразу две проблемы — облегчает поиск питомца и безответственных людей, которых можно наказать за избавление от хвостатого друга. Соответствующая инициатива уже внесена дополнительно в законодательство об обязательном чипировании.
"До недавнего времени воздействия на безответственных хозяев, которые выбрасывают животных, не было", — напомнила зоозащитница.
А ранее юрист рассказала, какие штрафы в России грозят владельцам собак. Так, например, за жестокое обращение с животными могут посадить в тюрьму на пять лет. А в Москве за нанесённый питомцем ущерб хозяина могут заставить не только возместить эту сумму, но и выплатить штраф.
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