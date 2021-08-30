Чипирование домашних животных поможет владельцам почувствовать ответственность за своих питомцев. Такое мнение высказала директор Международного благотворительного фонда помощи животным "Дарящие надежду" Светлана Сафонова.

"Эта хорошая инициатива может помочь сойти с мёртвой точки: возможно, это поможет людям задуматься и почувствовать ответственность за тех животных, которыми они владеют", — приводит её слова радио Sputnik.

Сафонова добавила, что количество бездомных животных в нашей стране увеличивается, среди них много как потерянных, так и выброшенных хозяевами. А чипирование решает сразу две проблемы — облегчает поиск питомца и безответственных людей, которых можно наказать за избавление от хвостатого друга. Соответствующая инициатива уже внесена дополнительно в законодательство об обязательном чипировании.

"До недавнего времени воздействия на безответственных хозяев, которые выбрасывают животных, не было", — напомнила зоозащитница.