Аналитики подсчитали среднюю стоимость букета к 1 сентября

В преддверии Дня знаний увеличился спрос на конфеты, отмечают специалисты. Заметно выросли и продажи кофейных и чайных подарочных наборов.

В России средняя стоимость букета в преддверии Дня знаний составила 1120 рублей, что оказалось на 8% выше ценника прошлого года. Об этом говорится в исследовании ресурса "Чек индекс" IT-компании "Платформа ОФД".

"Средний чек покупки букета цветов составил 1120 рублей, что на 8% выше, чем в прошлом году в то же время. Средний чек покупки шаров вырос на 29% — до 189 рублей, а число покупок — на 32%", — цитирует ТАСС данные аналитиков.

Эксперты предупреждают, что перед 1 сентября средний чек и продажи цветов могут оказаться ещё выше. Стоит отметить, что, согласно данным сервиса "Яндекс.Маркет Аналитика", больше всех на подарок учителю придётся раскошелиться жителям Москвы. В столице средневзвешенная цена составляет две с половиной тысячи рублей за букет. При этом самые дешёвые цветы можно купить в Новосибирске — там за них в среднем отдают чуть более одной тысячи рублей.