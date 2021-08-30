Аналитики подсчитали среднюю стоимость букета к 1 сентября
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В преддверии Дня знаний увеличился спрос на конфеты, отмечают специалисты. Заметно выросли и продажи кофейных и чайных подарочных наборов.
В России средняя стоимость букета в преддверии Дня знаний составила 1120 рублей, что оказалось на 8% выше ценника прошлого года. Об этом говорится в исследовании ресурса "Чек индекс" IT-компании "Платформа ОФД".
"Средний чек покупки букета цветов составил 1120 рублей, что на 8% выше, чем в прошлом году в то же время. Средний чек покупки шаров вырос на 29% — до 189 рублей, а число покупок — на 32%", — цитирует ТАСС данные аналитиков.
Эксперты предупреждают, что перед 1 сентября средний чек и продажи цветов могут оказаться ещё выше. Стоит отметить, что, согласно данным сервиса "Яндекс.Маркет Аналитика", больше всех на подарок учителю придётся раскошелиться жителям Москвы. В столице средневзвешенная цена составляет две с половиной тысячи рублей за букет. При этом самые дешёвые цветы можно купить в Новосибирске — там за них в среднем отдают чуть более одной тысячи рублей.
При этом эксперты Wildberries отмечают, что в преддверии Дня знаний многие россияне помимо цветов покупают в подарок учителям конфеты. Спрос на них уже увеличился на 106%, в частности на шоколад — на 49%. Также в полтора раза увеличились продажи подарочных кофейных и чайных наборов.
А ранее выяснилось, что на фоне пандемии коронавируса снижается количество работающих родителей, которые пойдут на школьную линейку 1 сентября. Согласно результатам опроса, 53% респондентов не будут отпрашиваться с работы и брать выходной, чтобы прийти на торжество к своим детям.