Компактный и яркий: Флорист рассказал, какой букет первоклассникам выбрать на 1 сентября

Эксперт напоминает родителям, что не стоит покупать огромные букеты, под тяжестью которых ребёнок согнётся на торжественной линейке.

При покупке цветов на линейку в честь 1 сентября родителям первоклашек следует учитывать прежде всего размер букета. Об этом и других деталях выбора цветов "Звезде" рассказал флорист Георгий Сухаржевский.

Специалист подчёркивает: композиция должна быть компактной, чтобы школьнику было удобно и нетяжело её держать. Также в букет следует добавить яркие и крупные элементы, которые поднимут малышу настроение в такой важный день.

"Есть определённая технология сборки букета для ребёнка. В таком букете обязательно должны быть крупные элементы, такой букет должен быть достаточно ярким, чтобы ребёнку его в первую очередь было интересно разглядывать, приятно нести", — отметил флорист.

Он также дал простой совет, как сэкономить на букете: родителям стоит заказать его заранее, так как цены перед праздником вырастают на 15–20%. В среднем стоимость цветов в этом году обойдётся родителям в 1500–2000 рублей.