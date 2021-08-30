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Регион
Опубликовано 30 августа 2021, 12:48

Компактный и яркий: Флорист рассказал, какой букет первоклассникам выбрать на 1 сентября

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Эксперт напоминает родителям, что не стоит покупать огромные букеты, под тяжестью которых ребёнок согнётся на торжественной линейке.

При покупке цветов на линейку в честь 1 сентября родителям первоклашек следует учитывать прежде всего размер букета. Об этом и других деталях выбора цветов "Звезде" рассказал флорист Георгий Сухаржевский.

Специалист подчёркивает: композиция должна быть компактной, чтобы школьнику было удобно и нетяжело её держать. Также в букет следует добавить яркие и крупные элементы, которые поднимут малышу настроение в такой важный день.

"Есть определённая технология сборки букета для ребёнка. В таком букете обязательно должны быть крупные элементы, такой букет должен быть достаточно ярким, чтобы ребёнку его в первую очередь было интересно разглядывать, приятно нести", отметил флорист.

Он также дал простой совет, как сэкономить на букете: родителям стоит заказать его заранее, так как цены перед праздником вырастают на 15–20%. В среднем стоимость цветов в этом году обойдётся родителям в 1500–2000 рублей.

В российских школах с 1 сентября начнут поднимать государственный флаг
В российских школах с 1 сентября начнут поднимать государственный флаг

А ранее выяснилось, что на фоне пандемии коронавируса снижается количество работающих родителей, которые пойдут на школьную линейку 1 сентября. Согласно результатам опроса, 53% респондентов не будут отпрашиваться с работы и брать выходной, чтобы прийти на торжество к своим детям.

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Александра Вишнякова
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