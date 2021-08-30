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"Зенит" хочет купить экс-вратаря "Краснодара" Крицюка

Сине-бело-голубые намерены потратить на этот переход два миллиона евро плюс столько же в виде бонусов.

30 августа, 12:41
<p>Фото © ТАСС/Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС/Олег Бухарев

Петербургский "Зенит" намерен приобрести экс-вратаря "Краснодара", а ныне голкипера португальского "Жил Висенте" Станислава Крицюка, сообщает журналист Педру Сепульведа.

По его данным, изначально петербуржцы заплатят два миллиона евро, непосредственно за переход 30-летнего голкипера. Кроме того, подразумеваются бонусы, сумма которых также может составить два миллиона евро, при определённых условиях.

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Напомним, что Крицюк большую часть карьеры провёл в Португалии, где выступал за "Брагу", "Риу Аве" и "Белененсеш". В "Краснодар" он перешёл в 2016 году, где выступал до 2020 года. Также на его счету — два матча за сборную России.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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