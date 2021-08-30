"Зенит" хочет купить экс-вратаря "Краснодара" Крицюка

По его данным, изначально петербуржцы заплатят два миллиона евро, непосредственно за переход 30-летнего голкипера. Кроме того, подразумеваются бонусы, сумма которых также может составить два миллиона евро, при определённых условиях.

Напомним, что Крицюк большую часть карьеры провёл в Португалии, где выступал за "Брагу", "Риу Аве" и "Белененсеш". В "Краснодар" он перешёл в 2016 году, где выступал до 2020 года. Также на его счету — два матча за сборную России.