Переход нападающего "Зенита" Азмуна в "Лион" сорвался

Переход форварда петербургского "Зенита" Сердара Азмуна во французский "Лион" нынешним летом не состоится. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Лоик Танзи.

По его информации, "Зенит" решил не отпускать Азмуна, поскольку не смог найти ему замену. Приоритетной целью петербургского клуба был бразильский форвард "Бенфики" Карлос Винисиус.

Ранее сообщалось, что Азмун согласовал трансфер в "Лион". Сумма сделки оценивалась в 15–16 миллионов евро плюс бонусы.

Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. В его составе нападающий стал трёхкратным чемпионом России. Ранее он играл в России за казанский "Рубин" и "Ростов".