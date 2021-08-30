Переход нападающего "Зенита" Азмуна в "Лион" сорвался
Петербургский клуб решил не отпускать футболиста, поскольку не смог найти ему замену.
Фото © ФК "Зенит"
Переход форварда петербургского "Зенита" Сердара Азмуна во французский "Лион" нынешним летом не состоится. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Лоик Танзи.
По его информации, "Зенит" решил не отпускать Азмуна, поскольку не смог найти ему замену. Приоритетной целью петербургского клуба был бразильский форвард "Бенфики" Карлос Винисиус.
Ранее сообщалось, что Азмун согласовал трансфер в "Лион". Сумма сделки оценивалась в 15–16 миллионов евро плюс бонусы.
Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. В его составе нападающий стал трёхкратным чемпионом России. Ранее он играл в России за казанский "Рубин" и "Ростов".
В прошлом сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров иранец уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).
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