Тарасов посвятил гол жене и "будущему беременному малышу". Видео © Соцсети

Полузащитник российского футбольного клуба "Велес" Дмитрий Тарасов допустил нелепую ошибку во время интервью после матча с тольяттинским "Акроном". Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1.

"Я хотел посвятить гол своей жене и будущему беременному малышу, поэтому сразу стал искать мяч", — сказал футболист журналисту.

Оговорка Тарасова не осталась незамеченной — многие болельщики не преминули посмеяться над игроком. "Я так понимаю, он головой забил", "Забегался парень", "Русский Кличко" — высказались пользователи соцсетей. Как отмечают в СМИ, гол в ворота "Акронома" стал для футболиста первым с апреля 2018 года.