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"Русский Кличко": Тарасов посвятил первый за последние три года гол "будущему беременному малышу"

Оговорка игрока во время интервью после матча запятнала и без того сомнительную репутацию. Теперь футболиста всячески троллят в соцсетях.

30 августа, 10:33

Тарасов посвятил гол жене и "будущему беременному малышу". Видео © Соцсети

Полузащитник российского футбольного клуба "Велес" Дмитрий Тарасов допустил нелепую ошибку во время интервью после матча с тольяттинским "Акроном". Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1.

"Я хотел посвятить гол своей жене и будущему беременному малышу, поэтому сразу стал искать мяч", — сказал футболист журналисту.

Дмитрий Тарасов рассекретил имя будущего сына

Дмитрий Тарасов рассекретил имя будущего сына

Оговорка Тарасова не осталась незамеченной — многие болельщики не преминули посмеяться над игроком. "Я так понимаю, он головой забил", "Забегался парень", "Русский Кличко" — высказались пользователи соцсетей. Как отмечают в СМИ, гол в ворота "Акронома" стал для футболиста первым с апреля 2018 года.

А ранее Тарасова высмеяли в Сети за желание стать коучем по семейным отношениям и воспитанию детей. Некоторые комментаторы также отметили, что лучше бы футболист нормально выплачивал алименты своей старшей дочери.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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