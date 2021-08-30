Участники третьего сезона "Лидеров России" одержали победу в "Битве сезонов"

Участники третьего сезона конкурса "Лидеры России" победили в проекте "Битва сезонов". Об этом 30 августа сообщила пресс-служба организаторов состязания.

"2019/2020 сезон конкурса управленцев "Лидеры России" объявлен победителем "Битвы сезонов". 198 лучших управленцев страны из числа победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса (трёх сезонов. — Прим. Лайфа) в течение двух дней решали кейсы от регионов и проблемно-аналитические задачи, встречались с наставниками, предлагали свои идеи для развития отдельных отраслей", — отмечается в релизе.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, наставник "Лидеров России" Сергей Кириенко заявил, что после конкурса участники могут стать ещё успешнее, целеустремлённее, сильнее.

"Сегодня очень мало вызовов, которые можно решить в одиночку. Цель "Битвы сезонов", конечно, не в соревновании. Очень важно, чтобы, двигаясь вперёд, вы могли бы больше помогать друг другу. Мы хотим, чтобы после "Лидеров России" у вас было по 200–300 новых друзей, успешных, целеустремлённых, и тогда каждый из вас станет ещё сильнее. Готовность отдавать и помогать другим не проверить никакими тестами, но именно это умение отличает лидера от обычного управленца", — указал Кириенко.

Вместе с этим генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что третий сезон представляли 65 участников из 26 регионов, а отрыв победителей составил "всего лишь несколько сотых балла". Кроме того, подчёркивается, что ключевые задачи, которые решали участники конкурса, были составлены региональными властями и крупнейшими российскими компаниями.

Ранее стало известно, что дети-сироты — финалисты проекта ОНФ "Взлётная полоса" — поступили в вузы. Талантливые воспитанники детдомов благодаря программе смогли быть конкурентоспособными при отборе первокурсников в высшие и средние учебные заведения.