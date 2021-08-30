ЦСКА нашёл замену на случай ухода лидера команды Влашича

ЦСКА интересуется футболистом французского "Анжера" Анжело Фюльжени. Об этом сообщает Sport24.

В составе армейцев 25-летний центральный полузащитник, имеющий опыт выступлений за молодёжную и юношескую сборную Франции различных возрастов, может заменить лидера команды Николу Влашича. Хорват, по информации СМИ, уже согласовал контракт с лондонским "Вест Хэмом".

Фюльжени выступает за "Анжер" с 2017 года. В составе клуба он провёл 128 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 14 результативных передач.