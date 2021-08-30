ЦСКА нашёл замену на случай ухода лидера команды Влашича
Ранее стало известно, что лондонский "Вест Хэм" готов предложить армейцам 30 миллионов евро за переход хорвата.
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ЦСКА интересуется футболистом французского "Анжера" Анжело Фюльжени. Об этом сообщает Sport24.
В составе армейцев 25-летний центральный полузащитник, имеющий опыт выступлений за молодёжную и юношескую сборную Франции различных возрастов, может заменить лидера команды Николу Влашича. Хорват, по информации СМИ, уже согласовал контракт с лондонским "Вест Хэмом".
Фюльжени выступает за "Анжер" с 2017 года. В составе клуба он провёл 128 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 14 результативных передач.
Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до июня 2023 года. Его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
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