Назначен арбитр на отборочный матч ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии

Матч состоится в среду, 1 сентября, на московском стадионе «Лужники».

Израильский арбитр Орель Гринфельд назначен главным судьёй матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В качестве судей на линиях будут работать Рой Хассан и Идан Яркони. Четвёртым арбитром назначен Эйтан Шмулевич. За систему видеопомощи судьям (VAR) будет отвечать Давид Фуксман, его ассистентом станет Рой Райншрайбер. Вся бригада арбитров — из Израиля.

Матч Россия — Хорватия состоится в среду, 1 сентября, на московском стадионе "Лужники". Начало игры — в 21:45 по московскому времени. После этого наша команда 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября примет в Москве на стадионе "Открытие-арена" Мальту.