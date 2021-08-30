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Назначен арбитр на отборочный матч ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии

Встреча состоится в среду, 1 сентября, на стадионе "Лужники" в Москве.

30 августа, 09:08

Фото © ТАСС / АР / Alberto Saiz

Израильский арбитр Орель Гринфельд назначен главным судьёй матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В качестве судей на линиях будут работать Рой Хассан и Идан Яркони. Четвёртым арбитром назначен Эйтан Шмулевич. За систему видеопомощи судьям (VAR) будет отвечать Давид Фуксман, его ассистентом станет Рой Райншрайбер. Вся бригада арбитров — из Израиля.

Матч Россия — Хорватия состоится в среду, 1 сентября, на московском стадионе "Лужники". Начало игры — в 21:45 по московскому времени. После этого наша команда 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября примет в Москве на стадионе "Открытие-арена" Мальту.

Матч Россия — Хорватия смогут посетить более 20 тысяч зрителей

Матч Россия — Хорватия смогут посетить более 20 тысяч зрителей

После трёх туров в отборочной группе H лидирует сборная Хорватии, набравшая шесть очков. Россияне уступают ей лишь по разнице забитых и пропущенных голов. Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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