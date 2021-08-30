Популярный блогер победил экс-чемпиона UFC в боксёрском поединке

Популярный блогер Джейк Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли в бою по правилам бокса. Поединок прошёл в Кливленде (штат Огайо, США) на арене Rocket Mortgage FieldHouse.

24-летний Пол, на счету которого до этого момента было три победы на профессиональном ринге, взял верх над дебютировавшим в боксе 39-летним Вудли раздельным решением судей (78–74, 77–75, 75–77).