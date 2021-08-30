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Популярный блогер победил экс-чемпиона UFC в боксёрском поединке

Джейк Пол взял верх раздельным решением судей (78–74, 77–75, 75–77).

30 августа, 04:28
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTK1ap6rZhk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jakepaul</a></p>

Фото © Instagram / jakepaul

Популярный блогер Джейк Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли в бою по правилам бокса. Поединок прошёл в Кливленде (штат Огайо, США) на арене Rocket Mortgage FieldHouse.

24-летний Пол, на счету которого до этого момента было три победы на профессиональном ринге, взял верх над дебютировавшим в боксе 39-летним Вудли раздельным решением судей (78–74, 77–75, 75–77).

Популярный блогер в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator

Популярный блогер в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator

Напомним, ранее брат Джейка Пола Логан смог выстоять в бою против знаменитого чемпиона Флойда Мейвезера.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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