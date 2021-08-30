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Миллион человек без электричества: Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане из-за урагана "Ида"

Глава Белого дома распорядился выделить пострадавшим от стихии федеральную помощь.

30 августа, 03:48

Разрушительный ураган "Ида" обрушился на США. Видео © Соцсети

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида". Американский лидер распорядился выделить пострадавшим федеральную помощь, сообщает Белый дом.

"Сегодня президент Джозеф Р. Байден – младший объявил о крупном стихийном бедствии в штате Луизиана и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к операциям по восстановлению, которые проводят власти штата и местные власти в районах, пострадавших от урагана "Ида", — говорится в сообщении.

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Федеральная помощь включает в себя поддержку граждан в восстановлении после стихийного бедствия, в том числе гранты на временное жильё и ремонт.

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Напомним, что ураган "Ида" пришёл на юг США спустя 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов. Как предполагают эксперты, нынешний удар стихии может стать разрушительнее того, что был в 2005 году. Ураган оставил без электричества уже почти миллион американцев, в том числе всех жителей крупнейшего города Луизианы — Нового Орлеана.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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