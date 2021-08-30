"Талибан" захотел полностью взять под контроль аэропорт Кабула

Представители радикального движения "Талибан"* уже контролируют часть международного аэропорта в Кабуле, а скоро он полностью перейдёт под их контроль. Об этом в интервью телеканалу NHK рассказал представитель движения Забиулла Муджахид.

По его словам, военные США покинули несколько зон в воздушной гавани столицы Афганистана, сейчас они находятся под контролем талибов.

"Мы с оптимизмом ожидаем, когда иностранные подразделения полностью уйдут из аэропорта. В скором времени аэропорт полностью перейдёт под контроль талибов", — отметил Муджахид.

Ранее стало известно, что талибы установили новые блокпосты у аэропорта Кабула. Как сообщалось, радикалы разместили дополнительные силы у воздушной гавани, чтобы предотвратить скопление больших толп людей после произошедшего там недавно теракта.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.