НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Талибан" захотел полностью взять под контроль аэропорт Кабула

Радикалы ждут, когда иностранные подразделения уйдут из воздушной гавани афганской столицы.

30 августа, 03:40
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Представители радикального движения "Талибан"* уже контролируют часть международного аэропорта в Кабуле, а скоро он полностью перейдёт под их контроль. Об этом в интервью телеканалу NHK рассказал представитель движения Забиулла Муджахид.

По его словам, военные США покинули несколько зон в воздушной гавани столицы Афганистана, сейчас они находятся под контролем талибов.

"Провели операцию на чужой земле": "Талибан" осудил ракетный удар США в Кабуле

"Провели операцию на чужой земле": "Талибан" осудил ракетный удар США в Кабуле

"Мы с оптимизмом ожидаем, когда иностранные подразделения полностью уйдут из аэропорта. В скором времени аэропорт полностью перейдёт под контроль талибов", — отметил Муджахид.

Ранее стало известно, что талибы установили новые блокпосты у аэропорта Кабула. Как сообщалось, радикалы разместили дополнительные силы у воздушной гавани, чтобы предотвратить скопление больших толп людей после произошедшего там недавно теракта.

Талибы могут передать Турции или Катару технический контроль над аэропортом Кабула

Талибы могут передать Турции или Катару технический контроль над аэропортом Кабула

26 августа у аэропорта Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле расположенного неподалёку отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Отправил моего сына умирать": Мать погибшего в Кабуле военного жёстко высказалась о Байдене

сегодня в 05:06

Пять ракет выпустили по аэропорту Кабула

сегодня в 03:55

Владельцам двойного гражданства предложили запретить быть доверенными лицами на выборах

сегодня в 04:31

Эксперты рассказали о мошенниках, ворующих деньги через приложения на Android

сегодня в 04:51

В МИД РФ назвали количество сидящих в зарубежных тюрьмах россиян

сегодня в 04:42

Новости партнеров

Layer 1