"Талибан" захотел полностью взять под контроль аэропорт Кабула
Радикалы ждут, когда иностранные подразделения уйдут из воздушной гавани афганской столицы.
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Представители радикального движения "Талибан"* уже контролируют часть международного аэропорта в Кабуле, а скоро он полностью перейдёт под их контроль. Об этом в интервью телеканалу NHK рассказал представитель движения Забиулла Муджахид.
По его словам, военные США покинули несколько зон в воздушной гавани столицы Афганистана, сейчас они находятся под контролем талибов.
"Мы с оптимизмом ожидаем, когда иностранные подразделения полностью уйдут из аэропорта. В скором времени аэропорт полностью перейдёт под контроль талибов", — отметил Муджахид.
Ранее стало известно, что талибы установили новые блокпосты у аэропорта Кабула. Как сообщалось, радикалы разместили дополнительные силы у воздушной гавани, чтобы предотвратить скопление больших толп людей после произошедшего там недавно теракта.
26 августа у аэропорта Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле расположенного неподалёку отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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