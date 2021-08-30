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Космонавт заявил о "дышащей на ладан" МКС

80% систем модуля "Звезда" вышли за гарантийный срок эксплуатации, отметил Владимир Соловьёв.

30 августа, 03:31
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Space_Station/status/1429865062446022660/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Space_Station</a></p>

Фото © Twitter / Space_Station

Системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа, производители аппаратуры не гарантируют, что после 2025 года она не начнёт выходить из строя. Об этом рассказал космонавт, генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

"В декабре прошлого года я делал доклад на совете РАН по космосу, где совершенно обоснованно говорил об этом. Потом этот вопрос обсуждался на совете Военно-промышленной комиссии, затем своё совещание провёл Совет главных конструкторов, на котором никто из присутствующих не дал гарантии, что за пределами 2025 года оборудование станции не выйдет из строя", — сказал Соловьёв.

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Космонавт добавил, что в конце июля прошло заседание президиума Научно-технического совета "Роскосмоса", на котором подчеркнули, что "станция дышит на ладан". Соловьёв также подтвердил, что 80% систем модуля "Звезда" вышли за гарантийный срок эксплуатации.

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Напомним, ранее в "Роскосмосе" заявили о рисках эксплуатации МКС после 2024 года. Россия планирует создать новую платформу, которая позволит и дальше осваивать космос.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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