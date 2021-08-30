Космонавт заявил о "дышащей на ладан" МКС

Системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа, производители аппаратуры не гарантируют, что после 2025 года она не начнёт выходить из строя. Об этом рассказал космонавт, генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

"В декабре прошлого года я делал доклад на совете РАН по космосу, где совершенно обоснованно говорил об этом. Потом этот вопрос обсуждался на совете Военно-промышленной комиссии, затем своё совещание провёл Совет главных конструкторов, на котором никто из присутствующих не дал гарантии, что за пределами 2025 года оборудование станции не выйдет из строя", — сказал Соловьёв.