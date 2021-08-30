Космонавт заявил о "дышащей на ладан" МКС
80% систем модуля "Звезда" вышли за гарантийный срок эксплуатации, отметил Владимир Соловьёв.
Фото © Twitter / Space_Station
Системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа, производители аппаратуры не гарантируют, что после 2025 года она не начнёт выходить из строя. Об этом рассказал космонавт, генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.
"В декабре прошлого года я делал доклад на совете РАН по космосу, где совершенно обоснованно говорил об этом. Потом этот вопрос обсуждался на совете Военно-промышленной комиссии, затем своё совещание провёл Совет главных конструкторов, на котором никто из присутствующих не дал гарантии, что за пределами 2025 года оборудование станции не выйдет из строя", — сказал Соловьёв.
Космонавт добавил, что в конце июля прошло заседание президиума Научно-технического совета "Роскосмоса", на котором подчеркнули, что "станция дышит на ладан". Соловьёв также подтвердил, что 80% систем модуля "Звезда" вышли за гарантийный срок эксплуатации.
Напомним, ранее в "Роскосмосе" заявили о рисках эксплуатации МКС после 2024 года. Россия планирует создать новую платформу, которая позволит и дальше осваивать космос.
Комментариев: 0