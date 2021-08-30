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На Сахалине в море утонула женщина, её 13-летний сын пропал без вести

Следственные органы возбудили уголовное дело, поиски подростка продолжаются.

30 августа, 03:06

Фото © Pixabay

В море на территории Невельского района Сахалина утонула 35-летняя женщина, её 13-летний сын пропал без вести. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По факту ЧП следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведутся также поиски пропавшего подростка.

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"В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера. Расследование продолжается", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что россиянка утонула, пытаясь сделать красивое селфи. Трагедия произошла в бухте Патрокл во Владивостоке.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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