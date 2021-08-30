На Сахалине в море утонула женщина, её 13-летний сын пропал без вести

В море на территории Невельского района Сахалина утонула 35-летняя женщина, её 13-летний сын пропал без вести. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По факту ЧП следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведутся также поиски пропавшего подростка.

"В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера. Расследование продолжается", — добавили в ведомстве.