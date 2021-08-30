НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянка Алиева выиграла серебро Паралимпиады в Токио в настольном теннисе

В решающем матче она уступила украинке Марине Литовченко со счётом 6:11, 4:11, 3:11.

30 августа, 03:02
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/russianparalymp?w=wall-124698094_10696" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russianparalymp</a></p>

Фото © VK / russianparalymp

Россиянка Маляк Алиева стала обладательницей серебряной медали Паралимпийских игр в Токио в настольном теннисе в классе 6, к которому относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

В решающем матче 26-летняя Алиева уступила украинке Марине Литовченко со счётом 6:11, 4:11, 3:11.

Откатились на четвёртое место: Сборная России завоевала 12 медалей в очередной день Паралимпиады в Токио

Откатились на четвёртое место: Сборная России завоевала 12 медалей в очередной день Паралимпиады в Токио

"Конечно, я расстроена проигрышем. Но благодарна, что у меня медаль на моей первой Паралимпиаде. Просто мне хотелось не подвести свою команду", — сказала спортсменка после соревнований.

Ранее Лайф рассказывал, что пловец Дмитрий Черняев стал победителем Паралимпиады в Токио с мировым рекордом.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Откатились на четвёртое место: Сборная России завоевала 12 медалей в очередной день Паралимпиады в Токио

вчера в 15:06

Россияне Артахинова и Шигаев завоевали бронзу в стрельбе из лука на Паралимпиаде в Токио

вчера в 12:50

Молодой француз по цене самолёта: Самые горячие и сумасшедшие футбольные трансферы этого лета

вчера в 21:40

Космонавт заявил о "дышащей на ладан" МКС

сегодня в 03:31

РКК "Энергия" разработает на базе "Орла" новый возвращаемый грузовой корабль

сегодня в 03:21

Новости партнеров

Layer 1