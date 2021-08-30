Россиянка Алиева выиграла серебро Паралимпиады в Токио в настольном теннисе
В решающем матче она уступила украинке Марине Литовченко со счётом 6:11, 4:11, 3:11.
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Россиянка Маляк Алиева стала обладательницей серебряной медали Паралимпийских игр в Токио в настольном теннисе в классе 6, к которому относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.
В решающем матче 26-летняя Алиева уступила украинке Марине Литовченко со счётом 6:11, 4:11, 3:11.
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"Конечно, я расстроена проигрышем. Но благодарна, что у меня медаль на моей первой Паралимпиаде. Просто мне хотелось не подвести свою команду", — сказала спортсменка после соревнований.
Ранее Лайф рассказывал, что пловец Дмитрий Черняев стал победителем Паралимпиады в Токио с мировым рекордом.
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