Россиянка Алиева выиграла серебро Паралимпиады в Токио в настольном теннисе

Россиянка Маляк Алиева стала обладательницей серебряной медали Паралимпийских игр в Токио в настольном теннисе в классе 6, к которому относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

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"Конечно, я расстроена проигрышем. Но благодарна, что у меня медаль на моей первой Паралимпиаде. Просто мне хотелось не подвести свою команду", — сказала спортсменка после соревнований.