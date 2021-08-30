По данным офиса шерифа округа Асеншен, около 20:30 по местному времени (04:30 мск 30 августа) в полицию сообщили об упавшем на дом одного из местных жителей дереве. Прибывшие полицейские обнаружили мёртвого мужчину.

Напомним, что ураган "Ида" пришёл на юг США спустя 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов. Эксперты предполагают, что нынешний удар стихии может стать разрушительнее того, что был в 2005 году. Ураган оставил без электричества уже почти миллион американцев, в том числе всех жителей крупнейшего города Луизианы — Нового Орлеана.