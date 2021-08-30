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РКК "Энергия" разработает на базе "Орла" новый возвращаемый грузовой корабль

Этот корабль заменит нынешний "Прогресс", который сейчас доставляет грузы на МКС, осуществляет дозаправку и корректирует орбиты.

30 августа, 03:21
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:PPTS-new-2015.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" планирует в будущем создать новый возвращаемый грузовой космический корабль на базе разрабатываемого перспективного космического пилотируемого корабля "Орёл". Об этом в интервью ТАСС сообщил генконструктор предприятия, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв.

"На базе "Орла" хотим сделать грузовозвращаемый корабль", — заявил Соловьёв.

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По словам генконструктора, этот корабль заменит нынешний "Прогресс", который сейчас доставляет грузы на Международную космическую станцию, осуществляет дозаправку и корректирует орбиты. Соловьёв отметил серьёзный недостатке "Прогресса": на нём невозможно возвратить полезную нагрузку с орбиты, он сгорает.

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Первый запуск корабля "Орёл" (ранее назывался "Федерация"), который разрабатывается в рамках российской лунной программы, запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный без стыковки с МКС. Второй — со стыковкой — намечен на 2024 год. Первый пилотируемый полёт состоится в 2025 году.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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