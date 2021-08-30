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Регион
Опубликовано 30 августа 2021, 06:21

РКК "Энергия" разработает на базе "Орла" новый возвращаемый грузовой корабль

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Этот корабль заменит нынешний "Прогресс", который сейчас доставляет грузы на МКС, осуществляет дозаправку и корректирует орбиты.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" планирует в будущем создать новый возвращаемый грузовой космический корабль на базе разрабатываемого перспективного космического пилотируемого корабля "Орёл". Об этом в интервью ТАСС сообщил генконструктор предприятия, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв.

"На базе "Орла" хотим сделать грузовозвращаемый корабль", — заявил Соловьёв.

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По словам генконструктора, этот корабль заменит нынешний "Прогресс", который сейчас доставляет грузы на Международную космическую станцию, осуществляет дозаправку и корректирует орбиты. Соловьёв отметил серьёзный недостаток "Прогресса": на нём невозможно возвратить полезную нагрузку с орбиты, он сгорает.

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Первый запуск корабля "Орёл" (ранее назывался "Федерация"), который разрабатывается в рамках российской лунной программы, запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный без стыковки с МКС. Второй — со стыковкой — намечен на 2024 год. Первый пилотируемый полёт состоится в 2025 году.

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Юлия Коновалова
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