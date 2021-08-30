Пять ракет выпустили по аэропорту Кабула
Несколько из них перехватили средства ПВО США. Кто стоит за атакой, пока не известно.
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Не менее пяти ракет было выпущено утром 30 августа по аэропорту Кабула имени Хамида Карзая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По его словам, несколько из них были перехвачены средствами ПВО США. О пострадавших пока не сообщается.
Агентство Франс-Пресс подтверждает, что в понедельник утром над Кабулом были слышны звуки пролетающих ракет. По данным CNN, в столице Афганистана прогремело несколько взрывов.
26 августа у аэропорта Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле расположенного неподалёку отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
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* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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