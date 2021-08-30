Пять ракет выпустили по аэропорту Кабула

Не менее пяти ракет было выпущено утром 30 августа по аэропорту Кабула имени Хамида Карзая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, несколько из них были перехвачены средствами ПВО США. О пострадавших пока не сообщается.

Агентство Франс-Пресс подтверждает, что в понедельник утром над Кабулом были слышны звуки пролетающих ракет. По данным CNN, в столице Афганистана прогремело несколько взрывов.

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