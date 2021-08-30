Губерниев назвал российских футболистов травниками и призвал брать пример с пляжников

Российский комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя победу нашей сборной на чемпионате мира по пляжному футболу, вспомнил и о "футболистах-травниках". По его мнению, то, что сделали российские пляжники, должно благоприятно подействовать на отечественных футболистов, которые играют на зелёном поле.

"Если мы можем быть лучшими пляжниками, что нам мешает быть лучшими травниками? Мне кажется, это отличный поучительный мотив для нашей травяной команды перед матчем с Хорватией. Россия умеет играть в футбол, потрясающий матч. Ребята большие молодцы, потому что дома стены помогают, но ответственность тройная. Я горжусь командой и страной", — сказал Губерниев в беседе с изданием "Спорт-экспресс".

Он также добавил, что Россия умеет строить футбольные замки, но пока только на песке. Комментатор заметил, что следует подтягивать весь отечественный футбол.