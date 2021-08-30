Голикова: 99,5% детей получили единовременную "школьную" выплату

Голикова: Почти все дети в стране получили единовременную "школьную" выплату. Видео © LIFE

Единовременная "школьная" выплата в размере 10 тысяч рублей уже перечислена почти всем российским детям, которые имели на неё право. На это было направлено 202,8 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день выплату получили 99,5% от того параметра, который мы с вами прогнозировали", — сказала она на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.