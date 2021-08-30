Голикова: 99,5% детей получили единовременную "школьную" выплату
При этом родители несовершеннолетних ребят смогут получить по 10 тысяч рублей вплоть до декабря текущего года.
Голикова: Почти все дети в стране получили единовременную "школьную" выплату. Видео © LIFE
Единовременная "школьная" выплата в размере 10 тысяч рублей уже перечислена почти всем российским детям, которые имели на неё право. На это было направлено 202,8 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день выплату получили 99,5% от того параметра, который мы с вами прогнозировали", — сказала она на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По словам Голиковой, выплату осуществили в отношении 20,3 миллиона детей (из 20,4 млн) на общую сумму 202,8 млрд рублей.
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Ранее Лайф рассказывал, что в первый день начислений — 2 августа — единовременные "школьные" выплаты получили родители 17,4 миллиона детей. Средства будут поступать на каждого ребёнка в период с августа по декабрь 2021 года. Получить их сможет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет. Также получить пособие смогут инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет или их родители.
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