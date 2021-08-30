По итогам встречи Путина с "Единой Россией" на выплаты пенсионерам выделят свыше 454 млрд рублей

Правительство России выделит более 454 миллиардов рублей на единовременные выплаты для пенсионеров, указ о которых ранее подписал глава государства Владимир Путин. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Глава государства поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Всего на такие цели правительство выделит более 454 миллиардов рублей", — сказал глава кабмина в ходе совещания со своими заместителями.