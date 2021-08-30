По итогам встречи Путина с "Единой Россией" на выплаты пенсионерам выделят свыше 454 млрд рублей
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, деньги в первую очередь должны "компенсировать незапланированные расходы", с которыми пожилые люди столкнулись во время пандемии коронавируса.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Правительство России выделит более 454 миллиардов рублей на единовременные выплаты для пенсионеров, указ о которых ранее подписал глава государства Владимир Путин. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Глава государства поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Всего на такие цели правительство выделит более 454 миллиардов рублей", — сказал глава кабмина в ходе совещания со своими заместителями.
Мишустин отметил, что деньги в первую очередь должны "компенсировать незапланированные расходы", с которыми пожилые люди столкнулись во время пандемии коронавируса.
Напомним, предложение по единоразовой выплате в размере десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. 24 августа президент подписал указы о выплатах пенсионерам.
Комментариев: 0