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По итогам встречи Путина с "Единой Россией" на выплаты пенсионерам выделят свыше 454 млрд рублей

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, деньги в первую очередь должны "компенсировать незапланированные расходы", с которыми пожилые люди столкнулись во время пандемии коронавируса.

30 августа, 10:05
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Правительство России выделит более 454 миллиардов рублей на единовременные выплаты для пенсионеров, указ о которых ранее подписал глава государства Владимир Путин. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Глава государства поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Всего на такие цели правительство выделит более 454 миллиардов рублей", — сказал глава кабмина в ходе совещания со своими заместителями.

В Минтруде рассказали, когда пенсионеры начнут получать выплаты в 10 тысяч рублей

В Минтруде рассказали, когда пенсионеры начнут получать выплаты в 10 тысяч рублей

Мишустин отметил, что деньги в первую очередь должны "компенсировать незапланированные расходы", с которыми пожилые люди столкнулись во время пандемии коронавируса.

Напомним, предложение по единоразовой выплате в размере десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. 24 августа президент подписал указы о выплатах пенсионерам.

В ПФР объяснили, кто из пенсионеров получит выплату в 10 тысяч рублей

В ПФР объяснили, кто из пенсионеров получит выплату в 10 тысяч рублей

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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