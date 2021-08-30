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Космонавт оценил важность возбуждения уголовного дела из-за сноса памятника Гагарину на Сахалине

По его словам, подобные случаи вандализма должны отслеживаться и пресекаться, потому что оказывают влияние на подрастающее поколение, на моральный климат.

30 августа, 09:59
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CSY-NDmJEBQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CSY-NDmJEBQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">glubinka_rosii</a></p>

Фото © Instagram / glubinka_rosii

Случаи вандализма, подобные демонтажу памятника Юрию Гагарину в Невельске Сахалинской области, должны расследоваться правоохранительными органами, заявил в беседе с Лайфом лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.

"Такие случаи вандализма или незаконного сноса, несомненно, должны расследоваться нашими правоохранительными органами. И хорошо, что в данном случае подключилась прокуратура к расследованию. Думаю, что прокуратура расследует это и мы получим ответы на все вопросы: кто, почему и при каких условиях это произошло", — сказал наш собеседник.

По словам Борисенко, россияне должны пристально следить и пресекать подобные инциденты, ведь они "влияют на моральный климат нашего общества и на понимание, что такое хорошо, а что плохо и что допустимо" в этом мире. Космонавт также подчеркнул, что такие поступки особо воздействуют на подрастающее поколение.

Памятник Гагарину распилили на части и выбросили на пляж на Сахалине

Памятник Гагарину распилили на части и выбросили на пляж на Сахалине

Ранее сообщалось, что на Сахалине нашли ответственного за выброшенный памятник Гагарину. По данным областной прокуратуры, администрация города не принимала меры по включению стелы в перечень объектов культурного наследия и по постановке объекта на учёт. В отношении вице-мэра завели уголовное дело о самоуправстве.

Напомним, ранее в Невельске обнаружили на берегу реки разрушенный памятник Юрию Гагарину. Местных жителей эта новость очень расстроила. "Роскосмос" обратился к сахалинским властям с требованием восстановить памятник, в свою очередь, губернатор области Валерий Лимаренко заявил, что монумент должен быть отреставрирован в кратчайшие сроки и установлен в центре Невельска.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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