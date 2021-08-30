Космонавт оценил важность возбуждения уголовного дела из-за сноса памятника Гагарину на Сахалине

Случаи вандализма, подобные демонтажу памятника Юрию Гагарину в Невельске Сахалинской области, должны расследоваться правоохранительными органами, заявил в беседе с Лайфом лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.

"Такие случаи вандализма или незаконного сноса, несомненно, должны расследоваться нашими правоохранительными органами. И хорошо, что в данном случае подключилась прокуратура к расследованию. Думаю, что прокуратура расследует это и мы получим ответы на все вопросы: кто, почему и при каких условиях это произошло", — сказал наш собеседник.

По словам Борисенко, россияне должны пристально следить и пресекать подобные инциденты, ведь они "влияют на моральный климат нашего общества и на понимание, что такое хорошо, а что плохо и что допустимо" в этом мире. Космонавт также подчеркнул, что такие поступки особо воздействуют на подрастающее поколение.