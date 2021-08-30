Космонавт оценил важность возбуждения уголовного дела из-за сноса памятника Гагарину на Сахалине
По его словам, подобные случаи вандализма должны отслеживаться и пресекаться, потому что оказывают влияние на подрастающее поколение, на моральный климат.
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Случаи вандализма, подобные демонтажу памятника Юрию Гагарину в Невельске Сахалинской области, должны расследоваться правоохранительными органами, заявил в беседе с Лайфом лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.
"Такие случаи вандализма или незаконного сноса, несомненно, должны расследоваться нашими правоохранительными органами. И хорошо, что в данном случае подключилась прокуратура к расследованию. Думаю, что прокуратура расследует это и мы получим ответы на все вопросы: кто, почему и при каких условиях это произошло", — сказал наш собеседник.
По словам Борисенко, россияне должны пристально следить и пресекать подобные инциденты, ведь они "влияют на моральный климат нашего общества и на понимание, что такое хорошо, а что плохо и что допустимо" в этом мире. Космонавт также подчеркнул, что такие поступки особо воздействуют на подрастающее поколение.
Ранее сообщалось, что на Сахалине нашли ответственного за выброшенный памятник Гагарину. По данным областной прокуратуры, администрация города не принимала меры по включению стелы в перечень объектов культурного наследия и по постановке объекта на учёт. В отношении вице-мэра завели уголовное дело о самоуправстве.
Напомним, ранее в Невельске обнаружили на берегу реки разрушенный памятник Юрию Гагарину. Местных жителей эта новость очень расстроила. "Роскосмос" обратился к сахалинским властям с требованием восстановить памятник, в свою очередь, губернатор области Валерий Лимаренко заявил, что монумент должен быть отреставрирован в кратчайшие сроки и установлен в центре Невельска.
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