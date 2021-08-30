НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Названы сроки перечисления выплат 10 тысяч рублей пенсионерам

Предложение по единоразовой выплате президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия".

30 августа, 09:51
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей пенсионерам перечислят уже 2 сентября. Это касается тех граждан, которые получают пенсию на банковскую карту. Те же, кто получает через Почту России, получат средства вместе с очередной пенсией. Об этом на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами сообщила Татьяна Голикова.

"Единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей позволит поддержать доход более 43 миллионов наших граждан, помощь получат все получатели пенсий: как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца. Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг", — отметила она.

Пенсионерам посоветовали, как выгодно вложить выплаты в 10 тысяч рублей

Пенсионерам посоветовали, как выгодно вложить выплаты в 10 тысяч рублей

Напомним, предложение по единоразовой выплате десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Кремль проанонсировал очередной визит Лукашенко в Россию в сентябре

сегодня в 10:29

Перечислены льготы для пенсионеров старше 70 лет

28 августа, 01:39

По итогам встречи Путина с "Единой Россией" на выплаты пенсионерам выделят свыше 454 млрд рублей

сегодня в 10:05

"Спартак" может уволить главного тренера в начале сентября

сегодня в 11:08

Голикова: После встречи Путина с "Единой Россией" проработан механизм единовременных выплат пенсионерам

сегодня в 11:00

Новости партнеров

Layer 1