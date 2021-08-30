Названы сроки перечисления выплат 10 тысяч рублей пенсионерам
Предложение по единоразовой выплате президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия".
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей пенсионерам перечислят уже 2 сентября. Это касается тех граждан, которые получают пенсию на банковскую карту. Те же, кто получает через Почту России, получат средства вместе с очередной пенсией. Об этом на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами сообщила Татьяна Голикова.
"Единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей позволит поддержать доход более 43 миллионов наших граждан, помощь получат все получатели пенсий: как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца. Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг", — отметила она.
Напомним, предложение по единоразовой выплате десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.
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