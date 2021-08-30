Названы сроки перечисления выплат 10 тысяч рублей пенсионерам

Единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей пенсионерам перечислят уже 2 сентября. Это касается тех граждан, которые получают пенсию на банковскую карту. Те же, кто получает через Почту России, получат средства вместе с очередной пенсией. Об этом на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами сообщила Татьяна Голикова.

"Единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей позволит поддержать доход более 43 миллионов наших граждан, помощь получат все получатели пенсий: как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца. Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг", — отметила она.