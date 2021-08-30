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Политолог Манойло раскрыл истинные причины встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне

От такого мероприятия может сложиться иллюзия, что равный встречается с равным, заметил доктор политических наук.

30 августа, 09:37
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/meetings" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне можно трактовать по-разному. Это и увеличение авторитета украинского президента, который сильно упал, и поддержка США того политического курса Незалежной, который выбрала сама Америка. Такое мнение Лайфу высказал доктор политических наук Андрей Манойло.

"Во-первых, важно понимать, что встречи Зеленского с Байденом, да ещё и в Вашингтоне, поднимают авторитет Зеленского, который он растерял. Создаётся иллюзия, что равный встречается с равным", — сказал Манойло.

Кроме того, событие может выражать поддержку Незалежной со стороны США и выбранного президентом политического курса. Это показывает, что Зеленский не один и за ним стоит такая махина, как Соединённые Штаты, заметил наш собеседник. Ведь если у Зеленского сложные отношения с Америкой, то его политический капитал ничего не стоит, потому что фактически Украина находится под внешним управлением.

Посол Украины рассказала о программе визита Зеленского в США

Посол Украины рассказала о программе визита Зеленского в США

"А если есть основания считать, что Зеленский вполне устраивает Байдена и его команду, то это совершенно другой политический вес. В-третьих, вполне вероятно, что Байден и его команда не столько приглашают Зеленского, сколько вызывают его для очередных инструкций. Им так просто удобно, вызвать своего сотрудника к себе в офис", — добавил Манойло.

Напомним, встреча Зеленского и Байдена ранее была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Стоит отметить, что дату переговоров лидеров двух стран меняют не первый раз. Изначально визит украинского президента в США должен был состояться 30 августа, однако затем его перенесли. В Белом доме уже подтвердили перенос переговоров Зеленского и Байдена на первый день осени.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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