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Под Красноярском волонтёры рехаба похитили мужчину и насильно удерживали

Дверь в квартиру трём крепким сотрудникам центра для алкозависимых открыл брат пострадавшего, после чего они силой выволокли его, избили и надели наручники.

30 августа, 09:15

Волонтёры рехаба под Красноярском похитили мужчину и насильно удерживали его. Видео © LIFE

Правоохранители обнаружили в реабилитационном центре для алкозависимых "Беркут" под Красноярском насильно удерживаемого там 36-летнего Вадима Б. Выяснилось, что мужчину похитили из собственной квартиры, сообщил Лайфу источник.

Полицейские быстро установили похитителя, им оказался ранее судимый за нарушение правил дорожного движения 26-летний Сергей Я. На допросе он пояснил, что действовал якобы с согласия родственников, а дверь в квартиру ему открыл брат похищенного. При этом на кадрах из дома видно, как трое крепких мужчин насильно заталкивают пострадавшего в лифт, а также наносят ему несколько ударов по голове. В какой-то момент он оказывается стоящим на коленях в наручниках. Всё случилось потому, что Вадим не давал согласия на помещение в рехаб, не состоит на учёте и является дееспособным.

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Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору". Задержанный арестован на два месяца. Правоохранители также проверяют информацию по пяти схожим заявлениям от пациентов этого реабилитационного центра.

А недавно дикий случай похищения произошёл в городе Бийске Алтайского края. 31 июля там пропала 12-летняя девочка, но спустя два дня она сама вернулась домой. Оказалось, что всё это время школьницу удерживал в подвале 40-летний местный житель. Неадекват выслеживал девочку целый месяц. Лайф также сообщал, что злоумышленник ранее был судим по статье о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотиков. Олег Лавкин скрывался в лесу рядом с селом Онгудай, мылся в реке, а попался правоохранителям, когда вышел в магазин.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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