Под Красноярском волонтёры рехаба похитили мужчину и насильно удерживали

Полицейские быстро установили похитителя, им оказался ранее судимый за нарушение правил дорожного движения 26-летний Сергей Я. На допросе он пояснил, что действовал якобы с согласия родственников, а дверь в квартиру ему открыл брат похищенного. При этом на кадрах из дома видно, как трое крепких мужчин насильно заталкивают пострадавшего в лифт, а также наносят ему несколько ударов по голове. В какой-то момент он оказывается стоящим на коленях в наручниках. Всё случилось потому, что Вадим не давал согласия на помещение в рехаб, не состоит на учёте и является дееспособным.