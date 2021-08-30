Под Красноярском волонтёры рехаба похитили мужчину и насильно удерживали
Дверь в квартиру трём крепким сотрудникам центра для алкозависимых открыл брат пострадавшего, после чего они силой выволокли его, избили и надели наручники.
Волонтёры рехаба под Красноярском похитили мужчину и насильно удерживали его. Видео © LIFE
Правоохранители обнаружили в реабилитационном центре для алкозависимых "Беркут" под Красноярском насильно удерживаемого там 36-летнего Вадима Б. Выяснилось, что мужчину похитили из собственной квартиры, сообщил Лайфу источник.
Полицейские быстро установили похитителя, им оказался ранее судимый за нарушение правил дорожного движения 26-летний Сергей Я. На допросе он пояснил, что действовал якобы с согласия родственников, а дверь в квартиру ему открыл брат похищенного. При этом на кадрах из дома видно, как трое крепких мужчин насильно заталкивают пострадавшего в лифт, а также наносят ему несколько ударов по голове. В какой-то момент он оказывается стоящим на коленях в наручниках. Всё случилось потому, что Вадим не давал согласия на помещение в рехаб, не состоит на учёте и является дееспособным.
Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору". Задержанный арестован на два месяца. Правоохранители также проверяют информацию по пяти схожим заявлениям от пациентов этого реабилитационного центра.
А недавно дикий случай похищения произошёл в городе Бийске Алтайского края. 31 июля там пропала 12-летняя девочка, но спустя два дня она сама вернулась домой. Оказалось, что всё это время школьницу удерживал в подвале 40-летний местный житель. Неадекват выслеживал девочку целый месяц. Лайф также сообщал, что злоумышленник ранее был судим по статье о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотиков. Олег Лавкин скрывался в лесу рядом с селом Онгудай, мылся в реке, а попался правоохранителям, когда вышел в магазин.
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