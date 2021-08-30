Актёр из сериала "Воронины" Артур Диланян умер за десять дней до 60-летнего юбилея
Мужчине стало плохо прямо на улице. Артисту вызвали скорую, но спасти его врачи не смогли.
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Актёр театра и кино, сценарист и продюсер Артур Диланян скончался в Москве на 60-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Пятый канал.
Отмечается, что актёр почувствовал себя плохо на одной из улиц в районе ВДНХ. Ему вызвали скорую, но врачи не смогли спасти Диланяна. До своего 60-летнего юбилея артист не дожил десять дней.
Артур Диланян служил в Московском армянском театре, также его часто можно было увидеть в телесериалах. Зрители знают его по таким популярным проектам, как "Воронины", "Последний из Магикян", "Кухня" и "Пятницкий".
Ранее умер обладатель семи премий "Эмми" актёр Эдвард Аснер. Артист скончался в возрасте 91 года. Многие англоязычные зрители знают его по голосу Карла Фредриксена из мультфильма "Вверх".
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