Актёр из сериала "Воронины" Артур Диланян умер за десять дней до 60-летнего юбилея

Актёр театра и кино, сценарист и продюсер Артур Диланян скончался в Москве на 60-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что актёр почувствовал себя плохо на одной из улиц в районе ВДНХ. Ему вызвали скорую, но врачи не смогли спасти Диланяна. До своего 60-летнего юбилея артист не дожил десять дней.

Артур Диланян служил в Московском армянском театре, также его часто можно было увидеть в телесериалах. Зрители знают его по таким популярным проектам, как "Воронины", "Последний из Магикян", "Кухня" и "Пятницкий".