В России предложили продлить дачную амнистию до весны 2031 года
Это позволит гражданам без правоустанавливающих документов легализовать жилые дома, которые были построены до 14 мая 1998 года.
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Дачную амнистию в России предлагается продлить до 1 марта 2031 года. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который подали в Госдуму председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
"Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии ещё на пять лет", — приводит слова Крашенинникова ТАСС.
Эти нормы позволят гражданам без правоустанавливающих документов легализовать жилые дома, которые были построены до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, что произошло 14 мая 1998 года.
А ранее россиян предупредили о неожиданном штрафе за деревья на даче. Действия по отношению к этим зелёным насаждениям лучше заранее согласовывать в местной администрации.
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