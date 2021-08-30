В России предложили продлить дачную амнистию до весны 2031 года

Дачную амнистию в России предлагается продлить до 1 марта 2031 года. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который подали в Госдуму председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии ещё на пять лет", — приводит слова Крашенинникова ТАСС.

Эти нормы позволят гражданам без правоустанавливающих документов легализовать жилые дома, которые были построены до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, что произошло 14 мая 1998 года.