На Сахалине нашли ответственного за выброшенный памятник Гагарину

На Сахалине в отношении вице-мэра Невельска возбудили уголовное дело о самоуправстве: выяснилось, что это именно он дал указание демонтировать памятник Юрию Гагарину, установленный в городе ещё в 1971 году. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

"В июне текущего года по устному указанию вице-мэра Невельского городского округа в отсутствие проекта организации работ по сносу, а также муниципального контракта на проведение соответствующих работ ООО "Спецстрой" произведён демонтаж стелы, в результате которого фактически осуществлен её снос", — отметили в прокуратуре.

А мэру Невельска внесено представление, по результатам которого организована служебная проверка. Прокуратура выяснила, что администрация города не принимала меры по включению стелы в перечень объектов культурного наследия и по постановке объекта на учёт.