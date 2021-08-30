На Сахалине нашли ответственного за выброшенный памятник Гагарину
Сейчас стела находится на хранении, уже принято решение о её реставрации.
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На Сахалине в отношении вице-мэра Невельска возбудили уголовное дело о самоуправстве: выяснилось, что это именно он дал указание демонтировать памятник Юрию Гагарину, установленный в городе ещё в 1971 году. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.
"В июне текущего года по устному указанию вице-мэра Невельского городского округа в отсутствие проекта организации работ по сносу, а также муниципального контракта на проведение соответствующих работ ООО "Спецстрой" произведён демонтаж стелы, в результате которого фактически осуществлен её снос", — отметили в прокуратуре.
А мэру Невельска внесено представление, по результатам которого организована служебная проверка. Прокуратура выяснила, что администрация города не принимала меры по включению стелы в перечень объектов культурного наследия и по постановке объекта на учёт.
Сейчас памятник Гагарину находится на хранении, уже принято решение о реставрации.
Напомним, ранее в Невельске обнаружили на берегу реки разрушенный памятник Юрию Гагарину. Местных жителей эта новость очень расстроила. "Роскосмос" обратился к сахалинским властям с требованием восстановить памятник, в свою очередь губернатор области Валерий Лимаренко заявил, что монумент должен быть отреставрирован в кратчайшие сроки и установлен в центре Невельска.
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