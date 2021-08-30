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Россиян предупредили о скором появлении комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила

Она протекает в виде заболевания с симптомами общей интоксикации. В тяжёлых случаях возможно поражение центральной нервной системы.

30 августа, 08:41
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Большое количество комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила может появиться осенью в некоторых регионах России. Предупреждение об этом было опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

"Обилие осадков, прогнозируемое на большей территории России, включая центральную часть, тёплая и затяжная осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя", — пояснили в ведомстве.

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В Роспотребнадзоре отметили, что лихорадка Западного Нила, являясь широко распространённым инфекционным заболеванием, зафиксирована более чем в 90 странах мира. Самая сложная обстановка на сегодняшний день складывается в Европе, Канаде и США. В России же, по данным ведомства, данную лихорадку в основном выявляют в регионах Южного федерального округа.

Чтобы обезопасить себя от заражения, рекомендуется при посещении лесов, парков, а также берегов водоёмов носить защитную одежду, максимально закрывающую тело. Также следует наносить на кожу или одежду репелленты. Кроме того, необходимо предупреждать попадание комаров в дома.

Лихорадка Западного Нила — вирусное заболевание, инкубационный период которого колеблется от нескольких дней до трёх недель. Болезнь протекает с головными болями, а также высокой температурой и першением в горле. В тяжёлых случаях возможно поражение центральной нервной системы.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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Комментариев: 1

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Renics Nykorosсегодня в 09:15

Ага в тёплое время они не пожелали прилететь, а в сентябре в снег с дождём появятся. Чем вообще занимается глава этой конторы Попова, не иначе как не свойственными ей функциями с подменой санитарного надзора. Собянин, Дмитриев и Онищенко добиваются смены главы Роспотребнадзора 60-летней, достигшей пенсионного возраста Анны Поповой к которой накопилось немало претензий.

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