Россиян предупредили о скором появлении комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила

Большое количество комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила может появиться осенью в некоторых регионах России. Предупреждение об этом было опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

"Обилие осадков, прогнозируемое на большей территории России, включая центральную часть, тёплая и затяжная осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя", — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что лихорадка Западного Нила, являясь широко распространённым инфекционным заболеванием, зафиксирована более чем в 90 странах мира. Самая сложная обстановка на сегодняшний день складывается в Европе, Канаде и США. В России же, по данным ведомства, данную лихорадку в основном выявляют в регионах Южного федерального округа.

Чтобы обезопасить себя от заражения, рекомендуется при посещении лесов, парков, а также берегов водоёмов носить защитную одежду, максимально закрывающую тело. Также следует наносить на кожу или одежду репелленты. Кроме того, необходимо предупреждать попадание комаров в дома.

Лихорадка Западного Нила — вирусное заболевание, инкубационный период которого колеблется от нескольких дней до трёх недель. Болезнь протекает с головными болями, а также высокой температурой и першением в горле. В тяжёлых случаях возможно поражение центральной нервной системы.