Военный эксперт назвал архисложной ситуацию в Афганистане и заявил, что ПВО США не решат проблему с ракетами

Ситуация в Афганистане не контролируется ни одной стороной. Вместе с тем силы противовоздушной обороны не смогут решить проблему, связанную с пуском ракет по аэропорту Кабула. Об этом сообщил военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин в беседе с Лайфом.

"Что касается развития ситуации в Афганистане, то, похоже, она сейчас не под контролем ни у одной из сторон, потому что всё, что там происходит, связано с тем, что разные группировки даже в составе "Талибана"* борются за власть, ресурсы, чтобы доминировать на определённой территории", — рассказал Жилин.

По его словам, в Афганистане сложилась архисложная ситуация, потенциал террористов позволяет применить в том числе и ракеты против вероятного противника. Жилин отметил, что американцы делают вид, что защищают в аэропорту Кабула "кого-то".

"Решать ситуацию надо всем миром. И ПВО не решат эту проблему, потому что были запущены ракеты. Кто запустил — понятия не имеем. А ответственность пока никто не взял. Американцы вроде их как перехватили, то есть демонстрируют легенду, что вот они там в аэропорту кого-то защищают. Но кого они на самом деле там защищают?" — отметил военный эксперт.

Прежде всего, по его словам, силы США защищают самих себя, ведь если бы в стране не было ни одного американского солдата, то никто бы ничего не перехватывал. А за последние годы американцы нагнали много техники на территорию Афганистана. Тем самым они этим оружием обеспечивали себя в будущем. Кроме того, отмечает эксперт, похожие действия американцы осуществляли в Сирии.

"И вот зачем? Американцы не папуасы, они мастера стратегического планирования на долгое время вперёд. То есть чётко знали, чем всё закончится и кому идёт оружие. Они создали эту язву терроризма в Афганистане. И точно так же они действовали в Сирии", — считает Жилин.

Ранее пять ракет выпустили по аэропорту Кабула. Несколько из них перехватили средства ПВО США. Кто стоит за атакой, пока не известно. Затем выяснилось, что одна из этих ракет достигла цели. Источник Al-Jazeera уточняет, что удары наносились из северной части столицы Афганистана.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.