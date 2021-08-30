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СМИ: Число жертв ракетного удара США в Кабуле выросло до 12

Информацию о случившемся уже расследуют американские военные и изучают сообщения о погибших.

30 августа, 08:08
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi

В результате ракетного удара американских вооружённых сил по Кабулу погибло двенадцать человек. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera. Отмечается, что среди жертв есть дети.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибла семья из девяти человек, в том числе шестеро детей.

В США начали расследование после ракетного удара своего беспилотника по Кабулу

В США начали расследование после ракетного удара своего беспилотника по Кабулу

Напомним, накануне в Пентагоне заявили, что США нанесли удар с беспилотника по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого боевики ИГИЛ* намеревались совершить теракт. Ранее местные СМИ сообщали, что в результате удара погибло семь человек, в том числе несколько детей. "Талибан"* осудил американскую атаку, отметив, что США провели операцию на чужой земле и не уведомили о ней.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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