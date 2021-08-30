СМИ: Число жертв ракетного удара США в Кабуле выросло до 12

В результате ракетного удара американских вооружённых сил по Кабулу погибло двенадцать человек. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera. Отмечается, что среди жертв есть дети.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибла семья из девяти человек, в том числе шестеро детей.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.