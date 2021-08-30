"Меня заперли и отняли телефон!": Дочь Любови Успенской напугала фанатов тревожным посланием с просьбой о помощи
Кто именно держит её в неволе, девушка раскрывать не стала. Сториз, которая вызвала беспокойство подписчиков, она опубликовала 16 часов назад, а после на связь не выходила.
Фото © Instagram/pacha_tati
Дочь королевы русского шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина оповестила фанатов, что некто удерживает её взаперти. Девушка обратилась к подписчикам на своей страничке в "Инстаграме".
Фото © Instagram / pacha_tati
"Дорогие друзья! Меня заперли и отняли телефон! Помогите!" — написала Плаксина.
"Её превратили в бомжиху": Успенская отказалась показывать свою дочь, которая вернулась к ней из США
Девушка не уточнила, кто именно ограничил её свободу. О том, где она находится, Татьяна также не написала. Она добавила, что её концерт, запланированный на 12 сентября, теперь под угрозой срыва.
Ранее сообщалось, что Успенская впервые показала публике дочь после всех операций, которые спасли её лицо от жутких травм. К тому же маме удалось помочь Татьяне с наркозависимостью, и теперь девушка полностью её поборола на радость фанатам семейства.
Лайф рассказывал о напряжённых отношениях между Успенской и её дочерью Татьяной Плаксиной, которые стали ухудшаться после истории 2018 года, когда девушка во время отдыха в Коста-Рике упала с велосипеда и сломала челюсть. Несмотря на несколько операций, Татьяна находилась в депрессии. Тогда же, по словам матери, Плаксина начала употреблять запрещённые вещества. Обвинив мать в зависти и угрозе здоровью, Татьяна сбежала в США к отцу. Уже в Америке очевидцы засняли на видео, как она в неадекватном состоянии и босая ходит по улицам Лос-Анджелеса.
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