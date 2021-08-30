Дочь королевы русского шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина оповестила фанатов, что некто удерживает её взаперти. Девушка обратилась к подписчикам на своей страничке в "Инстаграме".

"Дорогие друзья! Меня заперли и отняли телефон! Помогите!" — написала Плаксина.

Девушка не уточнила, кто именно ограничил её свободу. О том, где она находится, Татьяна также не написала. Она добавила, что её концерт, запланированный на 12 сентября, теперь под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что Успенская впервые показала публике дочь после всех операций, которые спасли её лицо от жутких травм. К тому же маме удалось помочь Татьяне с наркозависимостью, и теперь девушка полностью её поборола на радость фанатам семейства.