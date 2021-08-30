В московской Некрасовке после массовой драки около стройки задержано 10 человек

Полиция задержала десятерых участников массовой драки в московской Некрасовке. Видео © "МВД Медиа"

В московском районе Некрасовка произошла массовая драка, нарушение общественного порядка пресекли прибывшие на место полицейские. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

По данным правоохранителей, конфликт возник около строительной площадки на улице Маресьева. Стражи порядка задержали дебоширов и доставили в отделение для выяснения всех обстоятельств случившегося.

"В результате проверочных мероприятий к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", привлечено 10 человек, в том числе трое местных жителей", — пояснили в районном ОМВД России.

Уточняется, что задержанных оштрафовали на суммы от 500 до тысячи рублей. Информация о пострадавших не приводится.