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В московской Некрасовке после массовой драки около стройки задержано 10 человек

В отношении них были составлены протоколы о мелком хулиганстве и выписаны штрафы. Информация о возможных пострадавших не приводится.

30 августа, 07:31

Полиция задержала десятерых участников массовой драки в московской Некрасовке. Видео © "МВД Медиа"

В московском районе Некрасовка произошла массовая драка, нарушение общественного порядка пресекли прибывшие на место полицейские. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

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Опубликовано видео массовой драки мигрантов в центре Москвы

По данным правоохранителей, конфликт возник около строительной площадки на улице Маресьева. Стражи порядка задержали дебоширов и доставили в отделение для выяснения всех обстоятельств случившегося.

"В результате проверочных мероприятий к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", привлечено 10 человек, в том числе трое местных жителей", — пояснили в районном ОМВД России.

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Уточняется, что задержанных оштрафовали на суммы от 500 до тысячи рублей. Информация о пострадавших не приводится.

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А ранее в подмосковной Апрелевке толпа мигрантов устроила разборки со стрельбой во дворе жилого дома. В ход шли палки, бутылки и другие подручные средства. В результате несколько припаркованных во дворе машин получили повреждения. Местные жители вызвали сотрудников полиции.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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