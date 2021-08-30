Писательница Ницой назвала украинцев "божьей нацией" на высшей ступени развития

Незалежная не будет участвовать в споре о принадлежности борща, ведь она находится на высшей ступени развития. Такое мнение высказала скандальная украинская писательница Лариса Ницой в беседе с изданием "Главред".

"Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тёпленько и другим, приглашали: "Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим. Иди к нам". Так же мы реагируем и на московские дикости — например, на развязанный россиянами спор относительно борща", — сказала Ницой.

По её словам, Незалежная находится на высшей ступени развития, а народ страны — это божья и светлая нация, для которой ответ на подобные вопросы является очевидной вещью. Ещё одной отличительной чертой украинцев писательница назвала всепрощение, однако она уверена, что им стоит быть, как их предки, "зубастыми" и выгрызать своё.