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Писательница Ницой назвала украинцев "божьей нацией" на высшей ступени развития

Так она ответила на вопрос о принадлежности борща, ответ на который для жителей Незалежной "является очевидным".

30 августа, 07:09
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/nitsoi.larysa/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лариса Ницой</a></p>

Фото © Facebook / Лариса Ницой

Незалежная не будет участвовать в споре о принадлежности борща, ведь она находится на высшей ступени развития. Такое мнение высказала скандальная украинская писательница Лариса Ницой в беседе с изданием "Главред".

"Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тёпленько и другим, приглашали: "Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим. Иди к нам". Так же мы реагируем и на московские дикости — например, на развязанный россиянами спор относительно борща", — сказала Ницой.

"Надо качать права и наезжать": Ницой пожаловалась, что украинцы вынуждены опускаться до уровня других стран

"Надо качать права и наезжать": Ницой пожаловалась, что украинцы вынуждены опускаться до уровня других стран

По её словам, Незалежная находится на высшей ступени развития, а народ страны — это божья и светлая нация, для которой ответ на подобные вопросы является очевидной вещью. Ещё одной отличительной чертой украинцев писательница назвала всепрощение, однако она уверена, что им стоит быть, как их предки, "зубастыми" и выгрызать своё.

Ранее Ницой назвала закон об украинском языке "волшебным пенделем" для русскоговорящих. Она убеждена, что у жителей Незалежной нет достаточной мотивации говорить на мове, а новая норма это изменит.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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