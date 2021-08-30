Одна из выпущенных по аэропорту Кабула ракет достигла цели

Из пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, одна достигла цели и попала на территорию воздушной гавани. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*.

Источник уточняет, что ракеты были запущены из северной части столицы Афганистана. О потерях и ущербе пока официально не сообщается.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.