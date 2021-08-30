Одна из выпущенных по аэропорту Кабула ракет достигла цели
Источник Al-Jazeera уточняет, что удары наносились из северной части столицы Афганистана.
Фото © EPA / ТАСС
Из пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, одна достигла цели и попала на территорию воздушной гавани. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*.
Источник уточняет, что ракеты были запущены из северной части столицы Афганистана. О потерях и ущербе пока официально не сообщается.
А 26 августа у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле расположенного неподалёку отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. В результате погибло более 100 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*.
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* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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