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В Екатеринбурге скончался Герой России Роман Шадрин

Бывшему директору ЦПКиО города было 54 года. Информацию о смерти уже подтвердила его супруга.

30 августа, 05:54
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/people/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD/100023699554585/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Шадрин</a></p>

Фото © Facebook / Роман Шадрин

В Екатеринбурге скончался Герой России, обладатель ордена Мужества, бывший директор Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) города Роман Шадрин. Об этом сообщает Ura.ru.

Шадрину было 54 года. По данным источника издания, причиной смерти стала онкология. В последнее время он находился в Пятом клиническом госпитале войск Национальной гвардии РФ. Эту информацию уже подтвердила его супруга Наталья.

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Звание Героя России Шадрин получил за штурм здания главпочтамта в Грозном во время первой чеченской войны. Директором ЦПКиО стал в ноябре 2015 года и проработал в этой должности до января 2019-го. После этого стал советником вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания.

Ранее Лайф рассказывал о смерти актёра и телеведущего Алексея Лагутина, известного многим по сериалу "Мир! Дружба! Жвачка! – 2".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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