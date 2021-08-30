В Екатеринбурге скончался Герой России Роман Шадрин
Бывшему директору ЦПКиО города было 54 года. Информацию о смерти уже подтвердила его супруга.
Фото © Facebook / Роман Шадрин
В Екатеринбурге скончался Герой России, обладатель ордена Мужества, бывший директор Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) города Роман Шадрин. Об этом сообщает Ura.ru.
Шадрину было 54 года. По данным источника издания, причиной смерти стала онкология. В последнее время он находился в Пятом клиническом госпитале войск Национальной гвардии РФ. Эту информацию уже подтвердила его супруга Наталья.
Звание Героя России Шадрин получил за штурм здания главпочтамта в Грозном во время первой чеченской войны. Директором ЦПКиО стал в ноябре 2015 года и проработал в этой должности до января 2019-го. После этого стал советником вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания.
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