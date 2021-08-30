"Отправил моего сына умирать": Мать погибшего в Кабуле военного жёстко высказалась о Байдене
Женщина узнала о гибели 20-летнего сына, когда к ней домой рано утром пришли военнослужащие.
Фото © ТАСС / AP
Мать погибшего в результате теракта в Кабуле американского морского пехотинца назвала президента США Джо Байдена "слабоумным куском дерьма". Такое заявление Кэти Макколлум сделала на встрече американского президента с семьями 13 погибших в Афганистане военнослужащих, сообщает Daily Mail.
"Он готовился вернуться домой, чтобы побыть с женой. Чтобы посмотреть, как рождается его сын. И этот слабоумный кусок дерьма только что отправил моего сына умирать", — сказала женщина.
Также она рассказала, как узнала о гибели своего 20-летнего сына Райли. По словам женщины, утром её разбудили военные, которые пришли к ней домой рассказать, что парень погиб.
Ранее Лайф сообщал, что в США доставили тела американских солдат, погибших при теракте в Кабуле. Жертвами серии взрывов около аэропорта афганской столицы стали 13 военнослужащих Армии США. Байден прибыл в Делавэр, чтобы принять участие в церемонии чествования погибших военных. Глава государства стоял в тишине, прижав правую руку к груди, когда гробы с телами солдат несли мимо него с самолёта C-17 Globemaster. Политик также встретился с семьями погибших военных.
Напомним, 26 августа у воздушной гавани столицы Афганистана прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года.
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Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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