Мать погибшего в результате теракта в Кабуле американского морского пехотинца назвала президента США Джо Байдена "слабоумным куском дерьма". Такое заявление Кэти Макколлум сделала на встрече американского президента с семьями 13 погибших в Афганистане военнослужащих, сообщает Daily Mail.

"Он готовился вернуться домой, чтобы побыть с женой. Чтобы посмотреть, как рождается его сын. И этот слабоумный кусок дерьма только что отправил моего сына умирать", — сказала женщина.

Также она рассказала, как узнала о гибели своего 20-летнего сына Райли. По словам женщины, утром её разбудили военные, которые пришли к ней домой рассказать, что парень погиб.

Ранее Лайф сообщал, что в США доставили тела американских солдат, погибших при теракте в Кабуле. Жертвами серии взрывов около аэропорта афганской столицы стали 13 военнослужащих Армии США. Байден прибыл в Делавэр, чтобы принять участие в церемонии чествования погибших военных. Глава государства стоял в тишине, прижав правую руку к груди, когда гробы с телами солдат несли мимо него с самолёта C-17 Globemaster. Политик также встретился с семьями погибших военных.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.