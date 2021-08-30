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Эксперты рассказали о мошенниках, ворующих деньги через приложения на Android

По данным "Лаборатории Касперского", сервисы злоумышленников замаскированы под приложения, якобы предоставляющие ковидные выплаты.

30 августа, 04:51

Фото © Pixabay

Мошенники в августе 2021 года могли украсть у россиян шесть миллионов рублей через приложения в Google Play для Android, которые "обещали" социальные выплаты, в том числе в связи с коронавирусом. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение "Лаборатории Касперского".

"По данным Банка России, в первом квартале 2021 года мошенники украли у банковских клиентов 2,9 миллиарда рублей — на 57% больше, чем в первом квартале прошлого года. Больше всего (1,1 миллиарда рублей) было похищено через онлайн-банкинг. За первые три месяца 2021 года регулятор заблокировал свыше одной тысячи сайтов, используемых злоумышленниками для хищения денег граждан", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что несколько новых мошеннических приложений были обнаружены специалистами "Лаборатории Касперского" в августе 2021 года. Когда человек скачивает и открывает любое из них, он автоматически попадает на мошенническую страницу, где его просят для получения денег ввести личные данные и оплатить взнос. На конец августа число установок обнаруженных приложений превысило 20 тысяч, а средняя сумма комиссии, которую злоумышленники просили у своих жертв, составила 300 рублей. Таким образом, потенциальная сумма их "заработка" могла составить шесть миллионов рублей.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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