Эксперты рассказали о мошенниках, ворующих деньги через приложения на Android

Мошенники в августе 2021 года могли украсть у россиян шесть миллионов рублей через приложения в Google Play для Android, которые "обещали" социальные выплаты, в том числе в связи с коронавирусом. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение "Лаборатории Касперского".

"По данным Банка России, в первом квартале 2021 года мошенники украли у банковских клиентов 2,9 миллиарда рублей — на 57% больше, чем в первом квартале прошлого года. Больше всего (1,1 миллиарда рублей) было похищено через онлайн-банкинг. За первые три месяца 2021 года регулятор заблокировал свыше одной тысячи сайтов, используемых злоумышленниками для хищения денег граждан", — говорится в сообщении.