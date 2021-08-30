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В МИД РФ назвали количество сидящих в зарубежных тюрьмах россиян

Чаще всего граждане России попадают в заключение за границей не по политическим причинам, а из-за различных правонарушений, например краж или хулиганства.

30 августа, 04:42

Фото © Pixabay

В заграничных пенитенциарных учреждениях с разным процессуальным статусом находится около девяти тысяч россиян. Об этом сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

"По состоянию, скажем, на 12 августа этого года общее число составило 9218 человек. Из них подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений является 4371 и 1895 человек. В отношении 2952 человек уже вынесены приговоры компетентными национальными судами иностранных государств", — цитирует Лукьянцева РИА "Новости".

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Дипломат уточнил, что эти цифры приблизительные, ведь в некоторых странах действуют очень жёсткие ограничения по защите персональных данных. Больше всего россиян находится в тюрьмах тех государств, где есть большая русскоязычная община. Это США, Польша, Белоруссия, Казахстан, Эстония, Франция, Германия.

Лукьянцев добавил, что чаще всего россияне попадают в тюрьмы за рубежом не по политическим причинам, а из-за различных правонарушений, например краж или хулиганства.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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