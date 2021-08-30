В МИД РФ назвали количество сидящих в зарубежных тюрьмах россиян

В заграничных пенитенциарных учреждениях с разным процессуальным статусом находится около девяти тысяч россиян. Об этом сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

"По состоянию, скажем, на 12 августа этого года общее число составило 9218 человек. Из них подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений является 4371 и 1895 человек. В отношении 2952 человек уже вынесены приговоры компетентными национальными судами иностранных государств", — цитирует Лукьянцева РИА "Новости".

Дипломат уточнил, что эти цифры приблизительные, ведь в некоторых странах действуют очень жёсткие ограничения по защите персональных данных. Больше всего россиян находится в тюрьмах тех государств, где есть большая русскоязычная община. Это США, Польша, Белоруссия, Казахстан, Эстония, Франция, Германия.