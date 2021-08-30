Владельцам двойного гражданства предложили запретить быть доверенными лицами на выборах

Предложение о запрете обладателям двойного гражданства быть доверенными лицами во время выборов выдвинул директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо политолога в Генпрокуратуру.

Орлов подчеркнул, что за последнее время в российское законодательство внесли множество изменений, чтобы минимизировать иностранное влияние на политическую жизнь и выборы. Однако законодательство не препятствует обладателям двойного гражданства быть доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений.