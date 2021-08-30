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Владельцам двойного гражданства предложили запретить быть доверенными лицами на выборах

Политолог Антон Орлов подчеркнул, что за последнее время в российское законодательство внесли множество изменений, чтобы минимизировать иностранное влияние на политическую жизнь и выборы в РФ.

30 августа, 04:31

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Предложение о запрете обладателям двойного гражданства быть доверенными лицами во время выборов выдвинул директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо политолога в Генпрокуратуру.

Орлов подчеркнул, что за последнее время в российское законодательство внесли множество изменений, чтобы минимизировать иностранное влияние на политическую жизнь и выборы. Однако законодательство не препятствует обладателям двойного гражданства быть доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений.

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"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для обладателей двойного гражданства регистрироваться в качестве доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений", — говорится в обращении.

Ранее в России предложили ввести запрет на сбор подписей за кандидатов по квартирам.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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