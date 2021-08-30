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Скончался обладатель семи премий "Эмми" актёр Эдвард Аснер

Артист умер в возрасте 91 года. Многие англоязычные зрители знают его по голосу Карла Фредриксена из мультфильма "Вверх".

30 августа, 05:12
<p>Американский актёр Эдвард Аснер. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Asner,_Ed_(DOD).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Американский актёр Эдвард Аснер. Фото © Wikipedia

Американский актёр телесериалов и кино Эдвард Аснер умер в возрасте 91 года в собственном доме в Тарзане — пригороде Калифорнии. Об этом сообщили его близкие в социальной сети "Твиттер".

"С сожалением сообщаем, что сегодня утром мирно умер наш любимый глава семьи. Слова не могут выразить нашу грусть. Поцелуй в голову — спокойной ночи, папа. Мы любим тебя", — говорится в сообщении.

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Аснер за свою карьеру получил семь премий "Эмми", пять из которых ему достались за роль одного героя — репортёра Лу Гранта в "Шоу Мэри Тайлер Мур". Позже артист прославился как актёр озвучки. Так, его голосом говорит Карл Фредриксен из знаменитого мультфильма "Вверх". Также он снимался в фильмах "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе", "Слишком крут для неудачи", "Рождественский коттедж", "Эльдорадо", сериалах "Секретные материалы", "Гаргульи", "Скорая помощь", "Альфред Хичкок представляет" и др.

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Ранее Лайф сообщал, что умер народный артист РСФСР Роман Громадский. За свою жизнь он сыграл более чем в 50 кинокартинах.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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