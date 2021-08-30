Скончался обладатель семи премий "Эмми" актёр Эдвард Аснер

Американский актёр телесериалов и кино Эдвард Аснер умер в возрасте 91 года в собственном доме в Тарзане — пригороде Калифорнии. Об этом сообщили его близкие в социальной сети "Твиттер".

"С сожалением сообщаем, что сегодня утром мирно умер наш любимый глава семьи. Слова не могут выразить нашу грусть. Поцелуй в голову — спокойной ночи, папа. Мы любим тебя", — говорится в сообщении.

Аснер за свою карьеру получил семь премий "Эмми", пять из которых ему достались за роль одного героя — репортёра Лу Гранта в "Шоу Мэри Тайлер Мур". Позже артист прославился как актёр озвучки. Так, его голосом говорит Карл Фредриксен из знаменитого мультфильма "Вверх". Также он снимался в фильмах "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе", "Слишком крут для неудачи", "Рождественский коттедж", "Эльдорадо", сериалах "Секретные материалы", "Гаргульи", "Скорая помощь", "Альфред Хичкок представляет" и др.