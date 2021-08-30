Минэк предложил перенести на два года реформу по утилизации отходов
Среди причин такой позиции называется риск остановки оборота продукции на рынке и создание ситуации дефицита социально значимых товаров, а также рост нормативов утилизации упаковки до 100%.
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Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации товаров и упаковки самими производителями с 2022 на 2024 год. Соответствующее заключение ведомства было размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Среди причин такого решения называется риск остановки оборота продукции на рынке и создание ситуации дефицита социально значимых товаров из-за требования вносить сведения о них в информационную систему ЕГИС УОИТ, а также рост нормативов утилизации упаковки до 100% с начала 2022 года. Это ведёт к удорожанию продуктов питания и снижению прибыли их производителей.
Предлагается вводить новую информсистему в тестовом режиме не менее года, а уже после этого сделать внесение данных туда обязательным. А переход к реформе нужен поэтапный, считают в Минэкономразвития, который бы длился не менее двух лет и учитывал пересмотр существенной части его положений и объективной оценки фактора исполнимости. Это заключение было сделано на основе анализа замечаний, полученных от компаний, отраслевых ассоциаций и деловых союзов, а также властей ряда регионов. Кроме того, ведомство отмечает, что поправки ещё не согласованы в правительстве, а для запуска документа 1 января 2022 года необходимо опубликовать его не менее чем за три месяца, то есть не позднее 30 сентября.
Свои замечания ведомство отработает с Минприроды, куратором мусорной реформы "Российским экологическим оператором" и другими заинтересованными сторонами.
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Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил об отсутствии предпосылок для появления пустых полок в российских магазинах из-за законопроекта о новых требованиях к утилизации товаров и упаковки. По его словам, в ведомстве всегда находили оптимальные решения в подобных ситуациях.
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