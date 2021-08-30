Байдена проинформировали о ракетном обстреле аэропорта Кабула
Американский лидер подтвердил своё распоряжение о том, чтобы командующие удвоили усилия и сделали в приоритетном порядке всё необходимое для защиты войск США.
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Президент США Джо Байден знает о выпущенных по аэропорту Кабула ракетах, эвакуация граждан при этом продолжается. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Информацию об обстреле главе государства предоставили советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата Белого дома Рон Клайн.
"Президенту сообщили о том, что операции в аэропорту продолжаются непрерывно, он подтвердил своё распоряжение о том, чтобы командующие удвоили усилия и сделали в приоритетном порядке всё необходимое для защиты наших войск на земле", — сказано в заявлении.
Ранее Лайф рассказывал, что утром 30 августа не менее пяти ракет были выпущены по аэропорту Кабула. Несколько из них перехватили средства ПВО США. Кто стоит за атакой, пока не известно.
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Напомним, 26 августа у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле расположенного неподалёку отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
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* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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