Байдена проинформировали о ракетном обстреле аэропорта Кабула

Президент США Джо Байден знает о выпущенных по аэропорту Кабула ракетах, эвакуация граждан при этом продолжается. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Информацию об обстреле главе государства предоставили советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата Белого дома Рон Клайн.

"Президенту сообщили о том, что операции в аэропорту продолжаются непрерывно, он подтвердил своё распоряжение о том, чтобы командующие удвоили усилия и сделали в приоритетном порядке всё необходимое для защиты наших войск на земле", — сказано в заявлении.

Ранее Лайф рассказывал, что утром 30 августа не менее пяти ракет были выпущены по аэропорту Кабула. Несколько из них перехватили средства ПВО США. Кто стоит за атакой, пока не известно.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.