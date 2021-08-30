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Посольство РФ в Кабуле формирует новый список для эвакуационных рейсов

В дипмиссии уточнили, что попасть на них могут россияне, лица с видом на жительство России, а также граждане стран — членов ОДКБ.

30 августа, 06:36

Фото © Pixabay

Российское посольство в Кабуле формирует новый список для эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщили в дипмиссии, отметив, что на рейсы смогут попасть граждане РФ, лица с видом на жительство в РФ, а также граждане стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Всем, кто хочет вылететь специальным рейсом в Россию, необходимо отправить на электронную почту rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность, и указать контактный телефон.

"В ответном письме вам будет направлена анкета для заполнения и разъяснён порядок оформления на вывозные рейсы. О дате и времени вылета будет сообщено дополнительно", — указано в сообщении российского посольства, опубликованном на официальной странице в "Твиттере".

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Ранее во Франции приземлился последний эвакуационный рейс из Афганистана. Также накануне из Кабула вылетел последний британский рейс. Тем временем американцы перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из республики. Украина же заявила, что вывезла всех сограждан из страны, однако позже выяснилось, что это была ложь.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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