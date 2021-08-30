Посольство РФ в Кабуле формирует новый список для эвакуационных рейсов

Российское посольство в Кабуле формирует новый список для эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщили в дипмиссии, отметив, что на рейсы смогут попасть граждане РФ, лица с видом на жительство в РФ, а также граждане стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Всем, кто хочет вылететь специальным рейсом в Россию, необходимо отправить на электронную почту rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность, и указать контактный телефон.