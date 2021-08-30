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Россияне раскрыли, какие сферы жизни готовы доверить роботам

Так, свыше 70% граждан согласны общаться с искусственным интеллектом в сфере услуг. При этом остальные не прочь изменить свою позицию, если система будет более человекоподобной.

30 августа, 07:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Всё больше рутинных действий, совершаемых в повседневной жизни, многие россияне доверяют голосовым роботам. Причём женщины это делают чаще и охотнее, чем мужчины, — 80,3% против 73,5%, говорится в исследовании разработчика технологий голосового искусственного интеллекта Neuro.net, результаты которого есть в распоряжении Лайфа.

Так, почти половина россиян (48,4%) не прочь общаться с голосовыми помощниками, чтобы получить помощь в техподдержке. Ещё 41,3% готовы на разговоры с роботами по поводу получения информации по наличию товара в точке продаж и помощи в его нахождении. Также 46,3% респондентов заявили, что доверяют искусственному интеллекту управление своими финансами (в частности, речь идёт об операциях по банковскому счёту). Но, в случае если робот будет более человекоподобным, треть россиян (34,1%) согласна изменить свою позицию по этому вопросу.

Почти половина россиян не готова доверить лечение людей искусственному интеллекту

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При этом всего 19,4% опрошенных предпочитают записываться к врачу через робота. В это же время 70,6% россиян готовы общаться с голосовыми помощниками в сфере услуг — например, при доставке еды, записи в парикмахерскую и прочее. Те, кто пока не согласен автоматизировать эту сферу жизни, отметили, что могут изменить своё мнение, если робот не будет отличаться от человека по тембру голоса и манере общения.

Также выяснилось, что самыми популярными голосовыми ассистентами в России являются Siri, Алиса и Маруся — с ними взаимодействует 79,8% респондентов. Следом идут роботы кол-центров, отвечающие на горячих линиях, а третье место занимают голосовые ассистенты, которые продают услуги.

Добавим, что в опросе приняли участие более тысячи жителей российских городов-миллионников.

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Ранее сообщалось, что половина россиян оказалась не способна отличить в разговоре робота от человека. Преимуществами ненастоящего собеседника люди назвали подачу чёткой информации, диалог без перегруза, грамотную и вежливую речь, приятный голос и безусловное решение проблемы.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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