В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге чужого BMW у отделения полиции
Перед этим мужчина, находясь в состоянии опьянения, устроил ДТП и отказался оплачивать ремонт иномарки.
Скриншот видео © LIFE
Правоохранители задержали водителя, который поджёг чужой BMW возле отделения полиции в Екатеринбурге. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Свой поступок мужчина аргументировал тем, что водитель немецкого авто постоянно оскорблял его. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф рассказывал, что водитель "хонды" после аварии попытался предложить деньги на ремонт BMW, однако отказался возмещать ущерб, услышав сумму в 300 тысяч. При этом мужчина был пьян. Уже в отделении полиции он несколько раз выходил покурить, а в очередную прогулку поджёг легковушку и скрылся.
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