В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге чужого BMW у отделения полиции

Шесть человек пострадали в огненной аварии с пятью машинами на мосту в Тюмени

Ранее Лайф рассказывал, что водитель "хонды" после аварии попытался предложить деньги на ремонт BMW, однако отказался возмещать ущерб, услышав сумму в 300 тысяч. При этом мужчина был пьян. Уже в отделении полиции он несколько раз выходил покурить, а в очередную прогулку поджёг легковушку и скрылся.