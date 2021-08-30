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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге чужого BMW у отделения полиции

Перед этим мужчина, находясь в состоянии опьянения, устроил ДТП и отказался оплачивать ремонт иномарки.

30 августа, 07:23
<p>Скриншот видео © LIFE</p>

Скриншот видео © LIFE

Правоохранители задержали водителя, который поджёг чужой BMW возле отделения полиции в Екатеринбурге. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Свой поступок мужчина аргументировал тем, что водитель немецкого авто постоянно оскорблял его. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее Лайф рассказывал, что водитель "хонды" после аварии попытался предложить деньги на ремонт BMW, однако отказался возмещать ущерб, услышав сумму в 300 тысяч. При этом мужчина был пьян. Уже в отделении полиции он несколько раз выходил покурить, а в очередную прогулку поджёг легковушку и скрылся.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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